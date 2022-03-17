Rusya ABD'yi uyardı: 'Sizin yerinize koyabilecek güce sahibiz'

17 Mart 2022 Perşembe, 15:30

Rusya, dün ABD'yi Moskova'nın dünyanın önde gelen süper gücünü yerine koyma gücüne sahip olduğu konusunda uyardı ve Batı'yı Rusya'yı parçalamak için vahşi bir Rus düşmanı komployu körüklemekle suçladı.

2008'den 2012'ye kadar Cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve şu anda Rusya Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı olan Dmitry Medvedev, "ABD'nin Rusya'yı diz çöktürmek için "iğrenç" Rus düşmanlığını körüklediğini" söyleyerek, "İşe yaramayacak. Rusya'nın tüm küstah düşmanlarımızı yerlerine koyma gücü var" ifadelerini kullandı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri ve onun Avrupalı ve Asyalı müttefikleri, Rus liderlerine, şirketlerine ve iş insanlarına yaptırımlar uygulayarak Rusya'yı dünya ekonomisinin çoğundan kopardı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı şeyin, ABD'nin Ukrayna'yı, Rusya'yı tehdit etmek için kullanması ve Rusya'nın Ukrayna tarafından Rusça konuşan insanlara yönelik "soykırım"a karşı savunmak zorunda kalması nedeniyle gerekli olduğunu söyledi.

Reuters'a göre, Ukrayna, varlığı için savaştığını ve Putin'in soykırım iddialarının "saçmalık" olduğunu söylüyor. Batı, Rusya'yı parçalamak istediğini iddialarının kurgu olduğunu söylüyor.

Rusya, "yaptırımlara rağmen ABD liderliğindeki aldatıcı ve yozlaşmış Batı olarak nitelendirdiği şeyler olmadan da başarılı olabileceğini, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Batı ile ilişkiler kurma hedefinin artık sona erdiğini ve Çin gibi diğer güçlerle ilişkiler geliştireceğini" söylüyor.