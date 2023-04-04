Rusya, AB'yi 'dostane olmayan bir birlik' olarak gördüğünü açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa Birliği'ni "dostane olmayan bir birlik" olarak gördüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin Argumenty i Fakty gazetesine konuştu.
Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa Birliği'ni "dostane olmayan bir birlik" olarak gördüğünü söyledi.
Lavrov, "Avrupa Birliği, Rusya'yı kaybetti. Ancak bunun için kendisini suçlamalıdır. Ne de olsa Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma ihtiyacını açıkça dile getirenler AB üyesi ülkeler ve birliğin liderleri. Bu nedenlerle AB'yi dostane olmayan bir birlik olarak görüyoruz" dedi.
AB'nin Rusya'ya karşı tutumundan gerekli sonuçları çıkardıklarını belirten Lavrov, "Moskova, düşmanca hareketlere karşılık olarak Rusya'nın ulusal çıkarları ve diplomatik uygulamada genel kabul gören mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda gerekirse sert bir şekilde hareket edecek" diye konuştu.
Lavrov, "Eğer Avrupalılar bir noktada Rusya karşıtı tutumlarından vazgeçer ve Rusya ile karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğu tercih ederlerse, onların önerilerini değerlendirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu'nun yeni Dış Politika Konseptinde onayladığı gibi ulusal çıkarlarımıza dayalı kararlar alacağız" ifadelerini kullandı.
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