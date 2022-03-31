Rusya ayçiçeği yağı ihracatına kota getirdi
Rusya, 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına kota getirdi. Ayrıca 1 Nisan'dan sonra ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatı yasaklandı.
Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirileceğini açıkladı.
Rusya Tarım Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeğine küresel olarak talebin arttığı belirtildi.
Talep artışına nedeniyle Rus ürünlerine de talebin arttığı aktarılan açıklamada, “İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir” denildi.
Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.
TÜRKİYE'NİN İTHALATINDA RUSYA BİRİNCİ
Türkiye, 2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6'sını Rusya'dan, yüzde 14,6'sı ise Ukrayna'dan gerçekleştirmişti.
Savaş nedeniyle bu iki ülkeden ayçiçeği ithalatında sorun olması, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de fiyat artışı ve arz sorunlarına neden olmuştu. Kota uygulamasının detayları Türkiye açısından büyük önem taşıyor.
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