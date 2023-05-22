Rusya, Bahmut’u ele geçirdiğini söylüyor... Ukrayna’da sıradaki hedef ne?

Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:24

Güncelleme: 22.05.2023 - 14:47

Rusya, Ukrayna’yla en şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut muharebesinin sona erdiğini açıkladı. Ukrayna ise ‘Modern çağın Stalingrad’ı olarak da tarif edilen Bahmut’ta hala Ukrayna askerlerinin bulunduğunu iddia etti.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski, Ukrayna askerlerinin kentin etrafındaki ‘endüstriyel bölgelerde’ varlığını devam ettirdiğini söyledi. Zelenski, muhtemelen Bahmut’a giden yollardaki Kromove ve Ivanivske yerleşim yerlerinden bahsediyor. Rusların meşhur askeri blog sayfası Rybar, Rus Wagner paralı asker grubunun paylaştığı “bayrak dikme” videolarının, Bahmut’un en batısındaki, “kale” olarak tabir edilen yüksek Sovyet bloklarından geldiğini iddia etti.



Bu sayede Rusya, savaşın ilk aylarında gözlerin çevrildiği Mariupol kuşatmasının sonlanmasından tam 1 yıl sonra, 20 Mayıs’ta zafer ilan etmiş oldu.

BAHMUT’UN STRATEJİK ÖNEMİ

Batı medyasında, Bahmut muharebesinin başladığı Temmuz 2022’den beri kentin stratejik olarak önemsiz olduğu vurgusu yapıldı. Uzmanlara göre, Donbass’ta asıl hedef daha büyük yerleşimler olan Slavyansk ve Kramatorsk kentleri olmalıydı. Dahası, Ukraynalıların Harkiv’de başarıyla sonuçlandırdığı taarruz sonrası bu iki büyük kentin etrafının sarılma ihtimali düşmüş ve bu nedenle Bahmut’un alınması da eski önemini kaybetmişti.



Rus ordusunun işleyişi ve savaşın gidişatıyla ilgili ağır eleştirileriyle tanınan Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) eski komutanlarından Igor Girkin, Bahmut’ta sürdürülen amansız çarpışmaların Rus ordusunu tükettiğini ve Bahmut’a en fazla “Pirus zaferi” denebileceğini iddia etti.



Ancak Wagner’lerin CEO’su Yevgeni Prigojin böyle düşünmüyor. Ona göre Wagnerler, 6-7 ay önce Rusya Savunma Bakanlığı'yla bir anlaşma yaptı. Anlaşma, Rus ordusunun savaşın başında verdiği ağır kayıplar sonrası yaralarını sararken "Wagnerlerin Ukraynalıları yıpratmak ve insan gücünü tüketmek üzere Bahmut’ta yüksek yoğunlukta bir harekat yürütmesini" içeriyordu. Prigojin, defalarca “hedefimiz kenti ele geçirmek değil, Ukrayna ordusunu yok etmek” diyerek maksadını hatırlattı.



Bahmut’un, iki tarafın uğruna on binlerce askerini kaybettiği sembolik bir önemi olmasının yanında başka özellikleri de var. Bahmut, Donbass bölgesine dağılan yolların buluşma noktasında yer alıyor. Bu nedenle de lojistik açısından önemi yüksek. Dahası, Donbass’ın iki büyük kentinden önceki son ciddi yerleşim birimi. Rusya’nın burayı alması artık son savunma hattını tehdit edeceği anlamına da geliyor.





Slavyansk’ın diğer bir önemi ise Rus ayrılıkçıların Ukrayna ordusuna karşı savaşmaya başladığı ilk kent olması. Bu yüzden Ruslar savaş bitmeden burayı bir şekilde kontrol etmek isteyeceklerdir.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bahmut muharebesi sonrası bölgedeki Ukrayna birlikleri Bahmut’un batısındaki Chasiv Yar kasabasına çekildiler. Chasiv Yar, Bahmut da dahil olmak üzere "Donbass’ın büyük kısmına yukarıdan bakan yüksek bir nokta" olmasıyla biliniyor. Dahası, Yevgeni Prigojin'e göre, Ukrayna Batı’dan gelen zırhlı taburlarını da burada bekletiyor.



Bahmut muharebesinin son evresinde İngiltere gibi Batı ülkelerinde eğitilmiş bu birliklerin Bahmut kentinin dışlarına doğru küçük saldırılar yaptıkları görüldü. Kısmen başarılı olan bu saldırıların maksadının Bahmut’tan çekilecek birliklerinin yolunun açılması olduğu iddia edilse de burada fark edilecek bir zayıflığın beklenen Ukrayna taarruzunun fitilini ateşlemesi söz konusu olabilir. Yani Ukraynalılar buradaki hatları yararak Bahmut’un etrafını sarmayı ve kenti geri almayı planlıyor olabilirler.



Tabii söz edilen taarruz için başka potansiyel hedefler de var. Bunların başında Zaporijya bölgesi geliyor. Burada yapılacak başarılı bir operasyon Rusya’nın Kırım’la kara bağını kesecek ve Kırım’a ulaşan Kerç köprüsünü tehdit altına alacak.

Zaporijya Nükleer Santrali



Diğer bir hedef ise Ukraynalıların önceden başarılı olduğu Harkiv hattı. Bu bölgede olası yeni bir operasyon, Ukraynalıları Oskil nehrinin ötesinde kalıcı bir hale getirebilir ve geçen yaz kaybedilen Lisiçansk ve Severodonetsk gibi kentleri Ukrayna’ya geri kazandırabilir...

PİLOTLUK EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Bu sırada batı devletlerinin Ukrayna’ya desteği giderek artıyor. Yeni NATO tanklarının yanı sıra F-16 jetleri için pilot eğitimleri de başladı. Bu, Hava savunma sistemleri tükenmiş ve hava kuvvetlerinin yarısını kaybetmiş Ukrayna’ya yeni taarruzlar için gerekli kabiliyetleri sağlayabilir.



Wagnerler Bahmut’taki pozisyonlarını Rus ordusuna bırakacaklarını açıkladılar. Prigojin, Wagnerin yaralarını sarmak için bir süre “mola vereceğini" belirtti. Wagner grubu savaşa tekrar katılacak mı izleyip göreceğiz.