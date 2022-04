Rusya, Batı'nın yaptırımlarını Çin'le aşabilir mi?

16 Nisan 2022 Cumartesi, 10:35

Getty Images Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Jinping şubatta Pekin'de bir araya gelmişti.

Rusya, Ukrayna'yı işgalinden sonra bazı ülkeler tarafından getirilen ekonomik yaptırımların etkisini sınırlamaya yönelik ittifak arayışlarına girdi.

Rusya lideri Vladimir Putin, enerji ihracatlarını "hızla gelişen pazarlara" yönlendireceklerini söyledi.

Krizde tarafsız görünmeye özen gösteren Çin, Rusya'nın işgalini kınamadı ve Batı'nın yaptırımlarını eleştirdi.

Çin'in Rusya'yla ticareti artıyor

Çin'in açıkladığı gümrük verilerine göre, Rusya ile ikili ticaret bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 arttı.

Mart ayındaki artış ise yüzde 12'den fazla oldu. Rusya, Ukrayna'yı işgaline 24 Şubat'ta başlamıştı.

2021'de Çin'in Rusya'nın ihracatındaki toplam payı yaklaşık 147 milyar dolarla yüzde 18'e ulaştı.

Putin, Kış Olimpiyatları için şubatta Pekin'i ziyaret etmişti. Bu ziyarette iki ülke lideri toplam ticaret hacimlerini 2024'e kadar 250 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

BBC

Bununla birlikte bir blok olarak Avrupa Birliği açık ara Rusya'nın en büyük ticaret ortağı. 2021'de Rusya ile AB arasındaki ticaretin hacmi Çin'in Moskova'yla ticaret hacminin neredeyse iki katı kadardı.

Ama şimdi bu durum değişiyor.

Ticari konularda uzman ekonomist Dr. Rebecca Harding, "Yaptırımlardan sonra AB ile Rusya arasındaki ticaret kaçınılmaz olarak azalacak. Mevcut kriz, Avrupa Birliği'ni tedarik kaynaklarını çeşitlendirme arayışına itti" dedi.

BBC

Çin daha fazla Rus enerjisi alabilir mi?

Çin, Rus petrolü, gazı ve kömürü için en büyük pazarlardan biri.

Ukrayna'nın işgalinden sadece bir hafta önce iki ülke değeri 20 milyar doları aşan yeni bir kömür anlaşması imzalamıştı.

Putin ayrıca Çin'le 117,5 milyar dolar değerinde bir petrol ve gaz anlaşması açıklamıştı.

İki ülke yeni bir doğalgaz boru hattı inşa etmeyi planlıyor (Sibirya'nın Gücü-2).

Mevcut boru hattının inşaatına 2019'da başlanmış ve 30 yıl için 400 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

Getty Images Tianjin'de bir doğalgaz terminali

Bununla birlikte Rusya'nın en büyük enerji pazarı hâlâ Avrupa Birliği.

Rusya, AB'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını ve petrol ihtiyacının yüzde 26'sını karşılıyor.

Dr. Harding, "Son beş yıldır, Rusya'nın Çin'e petrol ve doğalgaz ihracatı yılda yüzde 9 artıyor. Bu çok hızlı bir büyüme ama bu durumda bile Çin, Rus petrolü için AB'nin yarısı kadar büyük bir pazar" dedi.

Ukrayna'nın işgalinden sonra AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma kararı aldı. Avrupa Birliği, Rusya'dan gaz ihracatını üçte iki oranında azaltacağını açıkladı.

Rus gazının ana ihracat noktalarından biri olan Almanya, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını askıya alacağını duyurmuştu.

Rusya ile Çin arasında planlanan yeni doğalgaz boru hattının kapasitesi, Kuzey Akım-2'ninkinin beşte biri civarında olacak.

Sibirya'dan gazın ne zaman pompalanmaya başlanacağı da henüz bilinmiyor.

Getty Images Çin ile Rusya arasında ikinci bir doğalgaz boru hattı inşa ediliyor.

Çin sera gazı emisyonları hedeflerine ulaşabilmek için kömüre bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu kapsamda Rusya'dan gaz ithalatını artırabileceği belirtiliyor.

Ancak 2022'nin ilk iki ayında Rusya'dan petrol ihracatı yüzde 9 azaldı. Devlete ait petrol rafinerilerinin bu konuda ihtiyatlı olduğu ve halihazırda Rusya'yla petrol sözleşmesi imzalamadığı belirtiliyor.

Çin Rusya'yı askeri açıdan destekleyebilir mi?

ABD medyasına göre, Ukrayna'yı işgali sürecinde Rusya Çin'den askeri teçhizat istedi. Fakat Rusya bu haberleri "dezenformasyon" diye niteledi.

Son yıllarda, silah ticareti ters yöndeydi.

Çin uzun bir süre silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için Rusya'ya bağımlıydı.

ABD ve Avrupa Birliği 1989'daki Tiananmen katliamından sonra Çin'e silah ambargosu koymuştu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre,

Çin 2017-2021 yılları arasında silah ithalatının yüzde 80'ini Rusya'dan gerçekleştirdi.

Rusya toplam silah ihracatının yüzde 21'ini Çin'e yapıyor. Çin, Rusya'nın en büyük ikinci küresel müşterisi.

Getty Images Çin SİHA'sı

Fakat Çin aşamalı olarak kendi askeri teçhizat üretim kapasitesini geliştiriyor.

Çin halihazırda dünyada en fazla silah ihraç eden dördüncü ülke.

SIPRI'den Siemon Wezeman "Çin çok gelişmiş silahlar üretiyor. Rusya Çin'in ürettiği insansız hava araçlarına ilgi gösterebilir" dedi.

Wezemen şimdiye kadar Rusya'nın insansız hava aracı satın aldığına dair bir kanıt bulamadıklarını da söyledi.

Çin Rusya'ya mali destek verebilir mi?

Bazı Rus bankanları uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarıldı.

Bu nedenle Çin şirketleri Rusya'dan alımları durdurmaya başladı.

Son yıllarda hem Rusya hem de Çin, alternatif ödeme yöntemlerini özendirmeye çalışıyor.

Rusya'nın STFM (System for Transfer of Financial Messages - Mali Mesajlar Transfer Sistemi) ve Çin'in de CIPS (Cross-Border Interbank Payment System - Sınır-Ötesi İnterbank Ödeme Sistemi) var. İki sistem de yerel paralar üzerinde işlem yapıyor.

Fakat Swift küresel ticaret ağındaki finansal işlemlerde hakim konumunu koruyor.

Getty Images Rusya rezervlerini altın ve Yuan olarak tutuyor

Rusya'nın yaptırımlardan sonraki rezervleri altın ve Çin Yuanı'ndan oluşuyor.

Rus istatistiklerine dayandırılan haberlere göre Rusya ile Çin arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 17'si yuan üzerinden yapılıyor. 2014'te bu oran yüzde 3.1 düzeyindeydi.

İki ülke arasındaki enerji ticareti ise hâlâ büyük ölçüde dolar üzerinden yapılıyor.

Ancak bazı Çin şirketlerinin martta Rusya'dan yuanla petrol ve kömür satın aldığına işaret ediliyor.

Çin, Rusya'dan gıda ithalatını artırabilir mi?

Rusya dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri.

Çin de Rusya'dan en fazla buğday ve arpa alan ülkeler arasında.

Çin, hastalık endişesiyle son dönemde Rusya'dan ithal edilen buğday ve arpaya sınırlama getirmişti.

Ama bunların hepsi Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı gün kaldırıldı.