Rusya, Bayraktar SİHA'ları ile kıyasa girişti

15 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Savunma ihracatını dış politik hedeflerinden biri haline getiren Türkiye’nin, Ukrayna’ya sattığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) Rusya ile gerilim başlıklarından biri halinde. Rus Tass ajansının aktardığına göre Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, RBC TV kanalına verdiği demeçte, bir soru üzerine Bayraktar SİHA’larına atıfla “Rus yapımı SİHA’ların daha üstün olduğunu” savundu. Borisov, “pazarda İsrailli, ABD’li ve Çinli üreticilerin egemen olduğunu” ancak Rusya’nın yakında İHA ihraç eden ülkeler arasına katılacağını da ekledi.

Şİ-PUTİN GÖRÜŞECEK

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in video konferans yoluyla görüşeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen eylülde Soçi’de bir araya gelmiş, aynı gün Ukrayna Devlet Başkanlığı, Bayraktar TB2 SİHA’larını üreten Baykar Savunma şirketiyle Kiev yakınlarında SİHA bakım merkezi inşa edilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığı duyurmuştu. Geçen ekimde ise Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass bölgesindeki bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurduğu gündeme yansımıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, konuya ilişkin “Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var. Ancak bu vaka, Ukrayna ordusuna yapılan böylesi silah sevkıyatlarının çatışma hattındaki durumu istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığına dair endişelerimizi haklı çıkardı” açıklaması yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, önceki gün Ukrayna ve Türkiye’nin Kiev yakınlarında kuracağı fabrikada Türk savunma sanayii şirketi TUSAŞ’ın ürettiği ANKA insansız hava araçlarını üreteceğini açıklamıştı. Kiev’den gelen açıklamanın Ankara’da kafa karışıklığına yol açtığı, Ukrayna tarafının Baykar Savunma’nın ürettiği Akıncı ile TUSAŞ’ın ürettiği ANKA’yı karıştırmış olabileceği belirtilmişti.