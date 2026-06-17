Rusya Büyükelçiliğinden Kiev manastır saldırısı ile ilgili açıklama: ‘Patriot izi var’

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 14 Haziran’ı 15 Haziran’a bağlayan gece Kiev’deki Peçersk Lavra Manastırı’na yapılan ve ölümlere yol açan hava saldırısıyla ilgili Cumhuriyet gazetesine bir açıklama gönderdi. Elçiliğin basın ataşesi Dimitri Baranov, basında yer alan haberlerin aksine, saldırıyı Rusya’nın yapmadığını öne sürdü.

PATRİOT İDDİASI

Baranov, “Bugün (dün) Kiev Peçersk Lavra Manastırı’na yapılan bir saldırıya dair saygın gazetenizde yayımlanan bir ifadeyle karşılaştım. Ukrayna halkı için olduğu gibi Rus halkı için de bu manastır, Ortodoksluğun takdis edilen en mühim mekanıdır. Yaşanan olay hakkındaki haberler, Rusya’da derin bir kederle karşılanmıştır. Bu trajedinin propagandist amaçlara alet edilmesi çok daha vehimdir. Rusya Savunma Bakanlığının objektif kontrollerinin verilerine göre Kiev Peçersk Lavra Manastırı, Amerikan menşeili ‘Patriot’ uçaksavar füze sistemlerinin saldırısına maruz kalmıştır. Bu olayın, kasıtlı bir felaket yaratma teşebbüsü mü yoksa Ukrayna savunma sistemlerinin yeni bir başarısızlığı mı olduğunu yargılamak bizim vazifemiz değildir. Bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki Rusya tarafı, askeri harekat halinin içerdiği tüm risklerin farkında ve bilincinde olarak, kültürel ve tarihi yapıların zarara uğraması riskini tamamen kaldırmak suretiyle yalnızca ve yalnızca yüksek isabet oranlı hassas vuruşlar planlamaktadır” dedi.