Rusya Büyükelçisi’nden ‘İkinci Dünya Savaşı’ vurgusu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:41

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:41

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ‘İkinci Dünya Savaşı’nda Türk-Rus İlişkileri’ sempozyumunda konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için ‘tarihin iyi bilinmesi’ gerektiğine işaret ederek İkinci Dünya Savaşı’nın kritik önemine dikkat çekti.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 80'nci yıldönümünü kutlamaya hazırlandıklarını belirten Erkhov, "O dönemde olduğu gibi günümüzde de dünyada teknolojik değişimler görüyoruz. Çeşitli savaşlar ve çatışmalar alevleniyor. Devletler ve hükümetler yıkılıyor. Yüzbinlerce hatta milyonlarca insan barınak ve güvenlik arayışıyla anavatanlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. İkinci Dünya Savaşı döneminin tecrübesinin bilimsel araştırılması çok gereklidir. En azından o dönemde yaşanmış olan olayların doğru anlaşılması açısından bu önemli. Bazı konulara insanlar farklı açılardan bakıyorlar. Bu durum çok normaldir. Çünkü tek fikirlilik yalnızca mezarlıkta mümkündür. Eminim ki bu kadar önemli tarihi konularla ilgili yapılan araştırmalar çeşitli suçlamalar veya talepler için sebep değil. Ama ciddi ve ayrıntılı konuşmalar için sebep olmalıdır” ifadelerini kullandı.