Rusya, büyükelçisine yapılan boyalı saldırı için Polonya’dan resmi özür talep etti

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 21:32

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, 9 Mayıs’ta Polonya'nın başkenti Varşova’da İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıt mezardaki törenlere katıldığı sırada boyalı saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Rusya Büyükelçisini Krzysztof Krajewski'yi Bakanlığa çağırarak, resmi özür talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, olayla ilgili olarak Polonya yönetiminden resmi bir özür bekliyor ve Rus Büyükelçisi ile Polonya'daki Rus kurumlarının tüm çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. Varşova'nın taleplerimize vereceği tepkiye bağlı olarak daha ileri adımlar hakkında bir karar verilecek" denildi.

RUS BÜYÜKELÇİYE SALDIRI

Andreyev, Varşova’da İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıta çelenk koyduğu sırada bir grup "Faşistler" diye bağırarak, Rusya'yı ve Andreyev'i protesto etmeye başlamış, grup yanlarında getirdikleri kırmızı boyayı büyükelçinin yüzüne fırlatmıştı.