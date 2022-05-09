Putin konuşurken Rus devlet televizyonuna siber saldırı yapıldı!

Vladimir Putin, Zafer Günü kutlamaları sırasında konuşmasını yaparken devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi. Televizyonda, savaş karşıtı sözler görüldü.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:45
Putin konuşurken Rus devlet televizyonuna siber saldırı yapıldı!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü kutlamaları sırasında konuşmasını yaparken Rus devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi.

BBC'den Francis Scarr'ın paylaştığına göre Putin'in konuşması sırasında devlet televizyonu hacklendi. Televizyonda "Elinizde binlerce Ukraynalının ve çocuğunun kanı var. Televizyon ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır!" mesajı yayımlandı.

 


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