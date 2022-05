Putin konuşurken Rus devlet televizyonuna siber saldırı yapıldı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü kutlamaları sırasında konuşmasını yaparken Rus devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi.

BBC'den Francis Scarr'ın paylaştığına göre Putin'in konuşması sırasında devlet televizyonu hacklendi. Televizyonda "Elinizde binlerce Ukraynalının ve çocuğunun kanı var. Televizyon ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır!" mesajı yayımlandı.

This morning the online Russian TV schedule page was hacked



The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa