Putin konuşurken Rus devlet televizyonuna siber saldırı yapıldı!
Vladimir Putin, Zafer Günü kutlamaları sırasında konuşmasını yaparken devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi. Televizyonda, savaş karşıtı sözler görüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü kutlamaları sırasında konuşmasını yaparken Rus devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi.
BBC'den Francis Scarr'ın paylaştığına göre Putin'in konuşması sırasında devlet televizyonu hacklendi. Televizyonda "Elinizde binlerce Ukraynalının ve çocuğunun kanı var. Televizyon ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır!" mesajı yayımlandı.
This morning the online Russian TV schedule page was hacked— Francis Scarr (@francis_scarr) May 9, 2022
The name of every programme was changed to "On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war" pic.twitter.com/P2uCNz8cqa
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