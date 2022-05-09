Putin konuşurken Rus devlet televizyonuna siber saldırı yapıldı!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü kutlamaları sırasında konuşmasını yaparken Rus devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi.

BBC'den Francis Scarr'ın paylaştığına göre Putin'in konuşması sırasında devlet televizyonu hacklendi. Televizyonda "Elinizde binlerce Ukraynalının ve çocuğunun kanı var. Televizyon ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır!" mesajı yayımlandı.