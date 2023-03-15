Rusya, Çin ve İran'dan ortak deniz tatbikatı

Çin Savunma Bakanlığı, Rusya, Çin ve İran'ın 15-19 Mart tarihleri arasında Umman Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:21
Rusya, Çin ve İran'dan ortak deniz tatbikatı
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Çin Savunma Bakanlığı, Rusya, Çin ve İran'ın ortak tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Bakanlık, 15-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatın, Umman Körfezi'nde düzenleneceğini açıkladı.

Açıklamada, "Çin, İran, Rusya ve diğer ülkelerin donanmaları 15-19 Mart tarihleri arasında Umman Körfezi'nde Deniz Güvenlik Kuşağı-2023 ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.

Şubat ayı sonunda Hint Okyanusu'nda Rusya, Çin ve Güney Afrika ortak deniz tatbikatı düzenlenmişti.


Rusya Çin İran

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