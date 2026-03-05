Rusya’dan ABD ve İsrail’e suçlama: Arap ülkelerini savaşa sürüklüyorlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Orta Doğu’daki gerilimi tırmandırdığını belirterek iki ülkeyi Arap devletlerini savaşa çekmeye çalışmakla suçladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in saldırılarının İran’ı bazı Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik karşılık vermeye zorladığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu durumun can ve mal kayıplarına yol açtığı belirtilerek Rusya’nın yaşananlardan “derin üzüntü duyduğu” ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıların bölgesel çatışma riskini artırdığını savunarak, ABD ve İsrail’in Arap ülkelerini kendi çıkarları doğrultusunda savaşa çekmeye çalıştığını iddia etti.

Açıklamada, bölgede istikrarın sağlanmasının tek yolunun İran’a yönelik saldırıların durdurulması olduğu vurgulandı. Ancak Rusya, mevcut durumda gerilimin düşürüleceğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti.

“İRAN'DAN YARDIM TALEBİ GELMEDİ”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran’ın Rusya’dan silah veya başka bir askeri destek isteyip istemediğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Peskov, “Mevcut durumla ilgili olarak İran’dan herhangi bir talep gelmedi. Bu konuda bize ulaşmış bir başvuru yok” dedi.

Rusya’nın İran’a yönelik politikasının bilindiğini ve değişmediğini belirten Peskov, Moskova’nın konuya ilişkin tutumunun aynı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Peskov, Rusya’nın İran’a siyasi destek verip vermeyeceğine ilişkin sorular üzerine ise Moskova’nın daha önce dile getirdiği pozisyonunun sürdüğünü ifade etti.