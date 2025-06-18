Rusya’dan dünyayı sarsan uyarı: Nükleer felaket kapıda

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını “yasa dışı” olarak nitelendirerek derhal durdurulmasını talep etti.

Rusya’nın açıklamasında, “İsrail’in İran İslam Cumhuriyeti’ndeki barışçıl nükleer tesislere yönelik sürdürdüğü yoğun saldırılar, uluslararası hukuka aykırıdır, küresel güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturmakta ve dünyayı, sonuçları İsrail dâhil tüm ülkeleri etkileyecek bir nükleer felakete sürüklemektedir” denildi.

Moskova, İsrail yönetimine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine tabi nükleer tesislere yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaptı.

“NÜKLEER REJİMİ SİYASİ SİLAH HALİNE GETİRDİLER”

Aynı açıklamada, ismi belirtilmeyen Batılı ülkeler, İsrail’in saldırılarına destek vermekle eleştirildi.

Rusya, bu ülkelerin küresel nükleer silahsızlanma rejimini “istenmeyen ülkelere siyasi baskı aracı” olarak kullandığını öne sürdü:

“Batılı blokun, küresel nükleer silahsızlanma rejimini manipüle etme ve bu rejimi siyasi hesaplaşma aracı olarak kullanma çabaları uluslararası toplum açısından son derece maliyetlidir ve kesinlikle kabul edilemezdir.”

Rusya, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlılığını sürdürdüğünü ve ABD ile yeniden görüşmelere başlamaya hazır olduğunu da vurguladı.

Moskova’ya göre, mevcut krize kalıcı çözüm yalnızca “diplomasi ve müzakere yoluyla” sağlanabilir.