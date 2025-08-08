Rusya'dan Gazze açıklaması... Eleştiri ve kınama

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz" dedi.

Polyansky, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade etti.

Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz" diye konuştu.

Bu planın tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi’nin tamamını aşamalı olarak işgal etmeye yönelik bir planı onayladı. İlk aşamada Gazze kenti hedef alınırken, bölgedeki yaklaşık 1 milyon Filistinli yeniden zorla göçe zorlanacak.

Sivillerin, zaten altyapısı çökmüş olan Gazze’nin orta kesimlerine sıkıştırılması bekleniyor. Bu karar, daha önce İsrail tarafından 'güvenli bölge' ilan edilen alanların da artık hedef haline gelmesi anlamına geliyor.

İşgal planı, sadece Gazze'deki insani durumu değil, uluslararası siyaseti de derinden sarstı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı gergin bir telefon görüşmesinde, Gazze’deki kıtlığı inkâr eden Netanyahu’ya sert çıktı. Ardından Almanya, Gazze’de kullanılabilecek tüm silah ihracatlarını durdurduğunu açıkladı. Almanya, 1,5 yıl içinde İsrail’e 485 milyon avro değerinde silah sevkiyatı onaylamıştı.