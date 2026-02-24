Rusya’dan Telegram’a baskı arttı: 'Terör' soruşturması başlatıldı

Rusya, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram üzerindeki baskıyı artırarak şirketin kurucusu Pavel Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım suçlamasıyla ceza soruşturması yürütüldüğünü duyurdu.

Kremlin yönetimi, uygulamanın güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu savunurken, Telegram suçlamaları reddediyor.

Rusya’nın resmi gazetesi Rossiyskaya Gazeta, Federal Güvenlik Servisi (FSB) kaynaklarına dayandırdığı haberde, Durov’un “terör faaliyetlerine yardım” suçlaması kapsamında soruşturulduğunu yazdı.

Haberde, Telegram’ın “hibrit tehdit aracı” haline geldiği ve NATO ile Ukrayna tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Telegram’da Rusya için tehdit oluşturabilecek içeriklerin bulunduğunu belirterek, yetkili kurumların gerekli adımları attığını söyledi.

Rus yetkililer son aylarda Telegram üzerindeki denetimi artırdı. Önce sesli ve görüntülü aramalarda yavaşlatma uygulandığı, ardından bazı kullanıcılar için uygulamanın kısa süreliğine engellendiği bildirildi.

Moskova yönetimi, kullanıcıları devlet destekli alternatif mesajlaşma uygulaması MAX’e yönlendirmeye çalışıyor.

DUROV'DAN TEPKİ: 'BAŞARISIZ OLACAK'

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın uygulamayı devlet kontrolündeki bir platforma yönlendirmek istediğini savunmuştu.

Durov, Telegram’ın “özgürlük ve gizlilik” ilkesini koruyacağını belirterek baskıların sonuç vermeyeceğini ifade etmişti.

Rusya, Ukrayna savaşı sürerken VPN’ler ve mesajlaşma uygulamalarına yönelik denetimlerini artırıyor.

Moskova yönetimi, bu adımları güvenlik gerekçesiyle savunurken, Batılı ülkeler Rusya’nın dijital alanda daha sert bir gözetim sistemi kurmaya çalıştığını öne sürüyor.

Telegram, Rusya’da hem hükümet yanlısı kanallar hem de muhalif gruplar tarafından yaygın şekilde kullanılan başlıca bilgi kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.