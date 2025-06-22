Rusya'dan Trump’a sert sözler: Barış elçisi diye geldi, savaş başlattı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD’nin İran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı.

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Washington’un son hamleleriyle ABD’nin yeni bir çatışmanın içine çekildiğini belirtti.

Medvedev, Trump’a yüklenerek şunları söyledi:

“Barış elçisi olarak gelen Trump, şimdi ABD için yeni bir savaş başlattı. Bu ‘başarıyla’ Nobel Barış Ödülü kazanamaz.”

Medvedev açıklamasında, “mutlak çoğunluğun” İsrail ve ABD’nin eylemlerine karşı olduğunu da vurguladı.

Bu çatışmanın bölgesel değil, küresel sonuçlar doğurma riski taşıdığına dikkat çeken Medvedev, şunları söyledi:

“ABD, bir kara harekâtı ihtimali olan yeni bir çatışmanın içine çekildi.”