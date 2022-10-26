"Kirli bomba" nedir? Kirli bomba içinde ne var?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:55

Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu mektupta, Ukrayna'nın, kendi topraklarında radyoaktif malzeme ile harmanlanmış "kirli bir bomba" kullanmaya hazırlandığını söylemişti.

KİRLİ BOMBA NEDİR?

BBC Türkçe'nin haberine göre; kirli bombalar, geleneksel patlayıcıların yanı sıra radyoaktif malzeme içeriyor. Geleneksel patlayıcısı infılak ettiğinde havaya uranyum gibi radyoaktif maddeler saçıyor.

Nükleer bombalarda kullanılan yüksek derecede rafine radyoaktif malzemeye gerek duyulmuyor. Bunun yerine hastanelerden, nükleer santrallerden veya araştırma laboratuvarlarından elde edilen radyoaktif malzemeler kullanabiliyor.

Bu durum, bu tip bombaları nükleer silahlardan daha ucuz ve daha hızlı bir hale getirebiliyor. Örneğin, bir aracın arkasında rahatça taşınabiliyorlar.

Radyoaktif serpintinin kanser gibi ciddi hastalıklara yol açmasından dolayı, hedef alınan bölgelerde ve topluluklarda paniğe neden oluyor.

Patlamanın yaşandığı bölgenin temizlenmesi için bölgenin tamamının tahliye edilmesi ya da olduğu gibi terk edilmesi gerekir.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu tarafından yapılan hesaplara göre, New York'ta Manhattan'ın ucunda 9 gr kobalt-60 ve 5 kg TNT içeren bir bombanın patlatılması, şehrin tamamının on yıllar boyunca insanlar için yaşanılamaz bir yere dönüştürüyor.

Bu nedenle kirli bombalar kitlesel yıkım silahları olarak biliniyor.

Ancak, silah olarak çok güvenilmiyor.

Kirli bombadaki radyoaktif maddenin hedeflenen bölgede dağılabilmesi için toz haline getirilmesi gerekiyor. Ancak parçacıklar çok inceyse veya bölgede güçlü bir rüzgar varsa, beklenen zararı veremeyecek kadar geniş bir alana dağılıyor.

RUSYA'NIN KİRLİ BOMBA İDDİASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın kirli bomba kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.

Rusya’nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken, Kiev yönetimi UAEA’nın ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.

UKRAYNA KİRLİ BOMBA İDDİASINA NE YANIT VERDİ?

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter hesabından "Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun izleme misyonlarını Ukrayna'ya davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Budapeşte Memorandumu'nun 4. paragrafına uyulmasını talep ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

KİRLİ BOMBA DAHA ÖNCE KULLANILDI MI?

Kirli bombalar hiç kullanılmadı, sadece denendi. Radyoaktif malzemeyi belirli bir alana yaymak için tasarlandı