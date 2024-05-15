Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:32
Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı
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Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Mart ayında kazandığı seçimlerin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Putin, Mişustin'i başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunmuştu.

Duma milletvekilleri, başbakanlığa kabul ettikleri Mişustin'in yeni bakan listesini de onaylamıştı.

Putin, kendisinin belirlediği bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanlarını ise değerlendirmesi için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu. Konsey, Putin'in gönderdiği isimleri olumlu değerlendirmişti.



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