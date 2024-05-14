Putin'in milletvekiline 'suikast' girişimi: Ukrayna'da gönüllü olarak savaşıyordu

Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:45

Güncelleme: 14.05.2024 - 12:45

Rus Devlet Duması üyesi Denis Kharitonov, Ukrayna'da şüpheli bir suikast girişimi sırasında arabasının alev alması sonucu ölümden kıl payı kurtuldu.

Araçtan kimliğini aldığını ve alev almadan dakikalar önce aracı terk ettiğini söyleyen 44 yaşındaki Kharitonov'un, görüntülerde arabasının bir otoyol kenarında alev topuna döndüğü görüldü.

Ukrayna'daki çatışmada gönüllü olarak savaşan Kharitonov, “yangının bir bombanın neden olduğu bir suikast girişimi” olduğunu savunarak, olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

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Denis Kharitonov, deputowany Dumy Obwodu Astrachanskiego Federacji Rosyjskiej poinformowal w sieciach spolecznosciowych, ze jego samochód eksplodowal w strefie Pólnocnego Okregu Wojskowego, ale on sam nie odniósl zadnych obrazen. pic.twitter.com/Zr6a4lR3gK — WarNewsPL (@WarNewsPL1) May 13, 2024

Ağır yaralı bir Rus askerinin eşyalarını ve belgelerini teslim etmek üzere araçta olduğunu belirten Kharitonov, “Özel askeri operasyon bölgesindeki görevlerimi yerine getirmek için kendi arabamı kullanıyorum. Bugün başka bir görevi yerine getirirken araç patladı ve yanarak kül oldu. Tanrıya şükür, araç hemen yanmadı ve ben de belgelerimi ve kişisel eşyalarımı kurtarmayı başardım” dedi.

Kharitonov, patlamayla ilgili olarak cezai bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.