Putin'in milletvekiline 'suikast' girişimi: Ukrayna'da gönüllü olarak savaşıyordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın siyasetçilerden birinin Ukrayna'da şüpheli bir suikast girişimi sırasında seyir halindeyken arabasının alev alması sonucu ölümden kıl payı kurtulduğu bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:45
Putin'in milletvekiline 'suikast' girişimi: Ukrayna'da gönüllü olarak savaşıyordu
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Rus Devlet Duması üyesi Denis Kharitonov, Ukrayna'da şüpheli bir suikast girişimi sırasında arabasının alev alması sonucu ölümden kıl payı kurtuldu.

Araçtan kimliğini aldığını ve alev almadan dakikalar önce aracı terk ettiğini söyleyen 44 yaşındaki Kharitonov'un, görüntülerde arabasının bir otoyol kenarında alev topuna döndüğü görüldü.

Ukrayna'daki çatışmada gönüllü olarak savaşan Kharitonov, “yangının bir bombanın neden olduğu bir suikast girişimi” olduğunu savunarak, olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

 

Ağır yaralı bir Rus askerinin eşyalarını ve belgelerini teslim etmek üzere araçta olduğunu belirten Kharitonov, “Özel askeri operasyon bölgesindeki görevlerimi yerine getirmek için kendi arabamı kullanıyorum. Bugün başka bir görevi yerine getirirken araç patladı ve yanarak kül oldu. Tanrıya şükür, araç hemen yanmadı ve ben de belgelerimi ve kişisel eşyalarımı kurtarmayı başardım” dedi.

Kharitonov, patlamayla ilgili olarak cezai bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.


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