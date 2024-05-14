Putin'in milletvekiline 'suikast' girişimi: Ukrayna'da gönüllü olarak savaşıyordu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın siyasetçilerden birinin Ukrayna'da şüpheli bir suikast girişimi sırasında seyir halindeyken arabasının alev alması sonucu ölümden kıl payı kurtulduğu bildirildi.
Rus Devlet Duması üyesi Denis Kharitonov, Ukrayna'da şüpheli bir suikast girişimi sırasında arabasının alev alması sonucu ölümden kıl payı kurtuldu.
Araçtan kimliğini aldığını ve alev almadan dakikalar önce aracı terk ettiğini söyleyen 44 yaşındaki Kharitonov'un, görüntülerde arabasının bir otoyol kenarında alev topuna döndüğü görüldü.
Ukrayna'daki çatışmada gönüllü olarak savaşan Kharitonov, “yangının bir bombanın neden olduğu bir suikast girişimi” olduğunu savunarak, olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi.
??????????— WarNewsPL (@WarNewsPL1) May 13, 2024
Denis Kharitonov, deputowany Dumy Obwodu Astrachanskiego Federacji Rosyjskiej poinformowal w sieciach spolecznosciowych, ze jego samochód eksplodowal w strefie Pólnocnego Okregu Wojskowego, ale on sam nie odniósl zadnych obrazen. pic.twitter.com/Zr6a4lR3gK
Ağır yaralı bir Rus askerinin eşyalarını ve belgelerini teslim etmek üzere araçta olduğunu belirten Kharitonov, “Özel askeri operasyon bölgesindeki görevlerimi yerine getirmek için kendi arabamı kullanıyorum. Bugün başka bir görevi yerine getirirken araç patladı ve yanarak kül oldu. Tanrıya şükür, araç hemen yanmadı ve ben de belgelerimi ve kişisel eşyalarımı kurtarmayı başardım” dedi.
Kharitonov, patlamayla ilgili olarak cezai bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama