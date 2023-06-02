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Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı: Elimizden geleni yapmalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde güvenliğin bozulmaması gerektiğini belirterek, Rusya’nın kötülüğünü isteyenler ülke içindeki durumu bozmak için çabalarını artırdı. Bizler bunun hiçbir koşulda gerçekleşmeyeceğinden emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:49
Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı: Elimizden geleni yapmalıyız
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Putin, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, son dönemde ülkesindeki farklı etnik gruplar arasındaki ilişkilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu konunun Rusya için son derece önemli olduğunu vurgulayan Putin, “Bunlar, 190 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu için son derece önemli konular” ifadesini kullandı.

Toplantıda Rusya'nın iç güvenliğine ilişkin konuların da istişare edileceğini belirten Putin, "Rusya’nın kötülüğünü isteyenler ülke içindeki durumu bozmak için çabalarını artırdı. Bizler bunun hiçbir koşulda gerçekleşmeyeceğinden emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

 


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