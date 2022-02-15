Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Sonuç alabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batı ile diyaloğa devam edeceğiz, sonuç alabiliriz dedi. Öte yandan, Rus Parlamenterler Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin ayrılmasının tanınmasına ilişkin tavsiye kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderilmesini onayladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 16:20
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Sonuç alabiliriz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Batı ile diyaloğa devam edeceğiz, sonuç alabiliriz" dedi. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberleri "bilgi terörizmi" olarak nitelendirdi.

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ İKİ BÖLGENİN TANINMASI İÇİN TAVSİYE KARARI

Öte yandan, Rus Parlamenterler Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin ayrılmasının tanınmasına ilişkin tavsiye kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderilmesini onayladı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Sözcüsü, Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin tanınmasına ilişkin tavsiye kararının Putin'e gönderilmesinin onaylandığını söyledi.


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