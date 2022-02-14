Putin ile görüşen Lavrov: 'Şans her zaman var'

14 Şubat 2022 Pazartesi, 15:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Kremlin Sarayı’nda ağırladı.





Rusya’nın batılı ülkeler ve NATO ile yaşadığı gerilimlerin ve diplomatik sürecin ele alındığı görüşmede Lavrov, Putin’in keskin sorularına cevap verdi. Rusya’nın, ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri konusunda Rusya lideri Vladimir Putin’in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya’yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?" sorusuna cevap veren Lavrov, "Şans her zaman var" diye karşılık verdi.





10 SAYFALIK CEVAP HAZIRLANDI

Yine güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO tarafından kendilerine sunulan cevaba bir yanıt hazırlayıp hazırlamadığını soran Putin’e yanıt veren Lavrov, "10 sayfa olarak formüle edildi" diyerek cevap mektubunu hazırladıklarını ifade etti. Sözlerinin devamında kendilerine sunulan cevapları incelediklerini de ifade eden Lavrov, "Söz konusu yanıtları bakanlıktan meslektaşlarımızla birlikte dikkatle inceledik. Bizi her şeyden önce ABD’nin yanıtı ilgilendiriyor, zira batı kampında bu konuların çözümünde kimin başrolde olduğu belli" diye konuştu.

METNİN SON HALİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Söz konusu görüşmeye ilişkin Sputnik'e demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin taslağı kavramsal olarak onayladığını kaydetti.





Peskov, "Devlet Başkanı, Lavrov tarafından sunulan taslağı kavramsal olarak onayladı. Şu anda diplomatlar, metne son halini vermek için çalışıyor, bunun ardından alıcılara gönderilecek" dedi.





Peskov, Rusya'nın yanıtının yayınlanıp yayınlanmayacağı yönündeki soruya, bu konuyla ilgili kararın Putin tarafından alınacağı yanıtını verdi.





Peskov'a Putin ile Lavrov arasındaki mesafenin nedeni de soruldu. Kremlin Sözcüsü, "Bu, Covid-19 kısıtlamaları ve ihtiyati tedbirlerle bağlantılı. Bu mesafe, çalışmayı hiçbir şekilde engellemiyor. Tam teşekküllü istişareler ve Devlet Başkanı'na sunumlar yapıldı" ifadelerini kullandı.