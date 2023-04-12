Rusya: Dünya Bankası'nın, Ukrayna'yı finanse etme imkanları neredeyse tükendi
Rusya İcra Direktörü Roman Marshavin, Dünya Bankası'nın Ukrayna'yı finanse etme olanaklarının "neredeyse tükendiğini" söyledi.
Rusya İcra Direktörü Roman Marshavin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TASS'ın aktardığına göre Roman Marshavin, Dünya Bankası'nın Ukrayna'yı finanse etme olanaklarının "neredeyse tükendiğini" savundu.
Marshavin, "Bazı ülkelerin konuya olan ilgiyi sürekli artırma çabalarına rağmen, pek çok meslektaşımızın yorulduğunu görüyoruz. Birçok kişi, dünyanın askeri çatışmalardan etkilenen diğer bölgelerindeki nüfus tamamen göz ardı edilirken, geniş bir hissedar grubunun konuya sürekli odaklanmasından rahatsız" dedi.
"Dahası, bankanın Ukrayna'yı finanse etme olanakları neredeyse tükendi" diyen Marshavin, "Ukrayna'nın kredi notu kısa bir süre önce CCC+'dan CCC'ye düşürüldü, bu da Dünya Bankası da dahil olmak üzere kreditörler için önemli riskler yaratıyor" diye konuştu.
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