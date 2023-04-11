WP: Mısır, Rusya'ya on binlerce füze göndermeyi planlıyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:22

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:22

Mısır'ın Batı'dan "gizlice" Rusya'ya on binlerce füze göndermeyi planlandığı öne sürüldü.

Şubat ve Mart aylarında sohbet uygulaması Discord'da yayınlandığı iddia edilen çok sayıda gizli dosya görüntüsü arasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin, kısa bir süre önce astlarına Rusya'ya "gizlice" gönderilmek üzere 40 bin kadar füze üretmeleri emrini verdiği iddia edildi.

Sızdırılan bir ABD istihbarat belgesine atıfta bulunulan haberde, belgenin 17 Şubat'ta ortaya çıktığı belirtiliyor.

Washington Post'un haberine göre belge, diğer hususların yanı sıra, Sisi ile Mısırlı askeri komutanlar arasında geçtiği iddia edilen konuşmaları özetliyor.

Belgede ayrıca, Moskova'ya top mermisi ve barut tedarik etme planlarından da bahsedildiği ileri sürüldü.

WP, belgede Sisi'nin yetkililere "Batı ile sorun yaşamamak için" Rusya'ya füze tedarikini "gizli tutma" talimatı verdiğini öne sürdü.

MISIR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteye açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Mısır'ın Ukrayna'daki tutumunun savaşın başından beri çatışmaya "karışmama" ve "iki tarafa eşit mesafede durma kararlılığına" dayandığını söyledi.

Ebu Zeyd'e göre Mısır, tarafları çatışmayı durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırdı.

ABD'den bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada Mısır'ın Rusya'ya füze ihracatı girişimine atıfta bulunarak Washington'un "bu planın uygulandığından haberdar olmadığını" söyledi.