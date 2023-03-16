Rusya, 'düşürdüğü' ABD İHA'sını aramaya başladı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:55

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 12:55

Rusya, Karadeniz'de düşen ABD İHA'sının enkazını almak için harekete geçileceğini duyurdu.

Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, çarşamba günkü açıklamasında "Enkazı denizden çıkarıp çıkaramayacağımızı bilmiyorum. Ama bunun yapılması lazım. Bunun üstesinden geleceğiz, kesinlikle başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, ayrıca Patruşev, ABD İHA'sının Karadeniz'de olmasının, Washington'ın Ukrayna savaşına doğrudan dahil olduğunu gösterdiğini de ileri sürdü.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Sergey Narışkin de MQ-9 Reaper İHA'sının enkazını denizden çıkarabilecek teknolojiye sahip olduklarını savundu.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian'ın haberinde, ABD donanmasının Karadeniz'de gemisi bulunmadığına dikkat çekilerek, Washington'ın İHA'nın parçalarına ulaşabilmesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise İHA'nın enkazının çıkarılmasının çok zor olduğunu savunarak, şunları söyledi:

Enkaza henüz ulaşılmadı. Çıkarabileceğimizden de emin değilim. Karadeniz'de gerçekten çok derin bir yere düştü. Dolayısıyla herhangi bir kurtarma çalışması yapılıp yapılamayacağını değerlendiriyoruz. Böyle bir çalışma yapılamayabilir.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de İHA'nın düştüğü noktadaki su derinliğinin 1524 metreye yakın olduğunu belirterek, "Bu derinlikte bir noktada kurtarma çalışması düzenlenmesi çok zor" dedi.

Milley, gemileri bulunmasa da Karadeniz'de "dostları ve müttefikleri" olduğunu söylerken, hassas istihbarat bilgilerinin başkalarının eline geçmesini önlemek için gerekli önlemleri aldıklarını da ifade etti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Karadeniz'e gemi göndermesi durumunda Boğazlardan geçişine izin verilebileceği sinyalini vererek, "Bunu hem kendi içimizde hem de muhatabımız ABD'lilerle görüşmek suretiyle makul ve mantıklı bir şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz. Bunun uhuletle suhuletle çözümünden yanayız" demişti.

ABD, salı günü Karadeniz'de görev yapan MQ-9 Reaper İHA'sının Rusya'ya ait savaş jeti Su-S7 tarafından düşürüldüğünü öne sürmüştü.

Pentagon, Rus savaş jetinin "profesyonellik dışı" bir hareketle MQ-9 Reaper'ın üzerine yakıt püskürttüğünü, önünde uçtuğunu ve daha sonra da İHA'nın pervanelerinden birine çarparak düşmesine neden olduğunu iddia etmişti.

Rusya ise iddiaları yalanlayarak, İHA'nın keskin manevra yapıp irtifa kaybederek düştüğünü savunmuştu.