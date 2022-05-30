Rusya, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesini açıkladı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:53

Reuters'ın haberine göre Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda Rusya'nın önemli miktarda gübre ve gıda ihraç edebileceğini yineledi.

Kremlin, "Ukrayna'daki durumun tartışılması sırasında, Karadeniz ve Azak denizlerinde güvenli seyrüseferin sağlanmasına ve sularındaki mayın tehdidinin ortadan kaldırılmasına vurgu yapıldı" açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, "Putin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için de geçerli olmak üzere Rus şirketlerinin Türk ortaklarıyla koordineli olarak gerçekleşecek deniz taşımacılığını kolaylaştırmaya hazır olduğunu" kaydetti.

Rusya ve Ukrayna, başta Karadeniz olmak üzere küresel buğday ihracatının %29'unu ve küresel ayçiçek yağı ihracatının %80'ini oluşturuyor.