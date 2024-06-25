Rusya Genelkurmay Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:22

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:22

UCM’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki durum bağlamında, Şoygu ve Gerasimov hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, Şoygu ve Gerasimov’un en az 10 Ekim 2022 ilâ 9 Mayıs 2023 tarihleri arasında uluslararası suçlar işlediği tahmin edildiği belirtildi.

UCM, 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukları Rusya’ya kaçırarak savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydetmişti. Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.