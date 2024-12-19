Rusya, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkaracak mı?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ), terör örgütleri listesinden çıkarılması olasılığı konusunda belirli olay ve vakaların değerlendirilmesinden sonra karar vereceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zaharova, Rusya'nın, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ), terör örgütleri listesinden çıkarılması olasılığı konusunda belirli olay ve vakaların değerlendirilmesinden sonra hareket edeceğini söyledi.
Zaharova, Rusya'nın Suriye'deki yeni yetkililerle temasları ve HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkarmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine şunları söyledi:
“Rusya aktif olan ve yaklaşımlarını dile getiren herkesle temas halindedir. Spesifik olayların, spesifik vakaların değerlendirilmesinde, doğal olarak, mevzuatımız ve uluslararası hukuk temelinde hareket edeceğiz.”
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