Rusya'nın saldırısındaki ölü sayısı 9'a yükseldi: Kremlin'den 'askeri hedefleri vurduk' açıklaması

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kramatorsk kentini hedef aldı. Saldırının ardından Ukrayna, restoranın vurulduğunu ve 9 kişinin öldüğünü açıkladı. Kremlin'den gelen açıklamada ise sadece "askeri" hedeflerin vurulduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:45
Rusya'nın saldırısındaki ölü sayısı 9'a yükseldi: Kremlin'den 'askeri hedefleri vurduk' açıklaması
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Rusya, Ukrayna'nın kontrolü altında bulunan Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. 

Hava saldırısının ardından Ukraynalı yetkililer, sivil yerleşim yerlerini hedef alındığını ve vurulan bir pizza restorantındaki 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralı sayısının da 56 ‘ya ulaştığı aktarılan açıklamada arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın sivil hedeflere değil sadece askeri hedeflere saldırdığını söyledi.

 Peskov, "Saldırılar sadece askeri altyapı ile bağlantılı olan yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu, sivil altyapıya yönelik saldırılar gerçekleştirmiyor" açıklamasında bulundu.


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