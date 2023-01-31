Rusya ile Belarus ortak askeri eğitim merkezi kuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile iki ülkenin askerleri için ortak eğitim merkezi kurulması için çalışma başlatılması talimatı verdi.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:57
Rusya ile Belarus ortak askeri eğitim merkezi kuracak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerisi üzerine Rusya ile Belarus ortak askeri eğitim merkezinin kurulması için karar imzaladı.

Buna göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığının katılımıyla Belarus tarafıyla iki ülkenin askerlerinin eğitim alması amacıyla merkez kurulması için müzakereler yapması ve anlaşmaya varması için görevlendirildi.

Daha önce Belarus tarafının da proje üzerinde mutabakata vardığı eğitim merkezlerinin ikisinin Belarus’ta, birisinin Rusya’da kurulması öngörülüyor.

TATBİKATLAR SÜRÜYOR

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak bölgesel güç askeri birlikleri, bugünden itibaren ortak karargah eğitimine başlayacak.

Hafta boyunca iki ülkenin askeri departmanlarının yetkilileri, son yıllardaki silahlı çatışma deneyimlerine dayanarak askeri birliklerin kullanımına ilişkin ortak planlama konularını ele alacak.

Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak bölgesel güç havacılık birimlerinin ortak uçuş taktik tatbikatının devam ettiği aktarıldı. Tatbikat, 1 Şubat’ta sona erecek.


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