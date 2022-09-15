Rusya, İran'ın ŞİÖ'ye katılımından memnun
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmasından memnun olduğunu belirtti. Putin, uluslararası birçok konuda Moskova ve Tahran'ın yakın veya ortak çalışmalara sahip olduğunu vurguladı.
Rus lider Vladimir Putin, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) oturum arasında görüştü. Putin, Reisi ile görüşmesinde, Rusya'nın İran'ın ŞİÖ'ye katılmasından çok mutlu olduğunu söyledi.
Tass'ın haberine göre, Putin,katılacağını söyledi. Putin, uluslararası birçok konuda Moskova ve Tahran'ın tutumlarının yakın veya örtüştüğünü de sözlerine ekledi. "Bölgeler arası bağlar gelişiyor. Uluslararası arenada aktif olarak işbirliği yapıyoruz ve birçok noktada pozisyonlarımız yakın ya da diplomatların dediği gibi örtüşüyor ve bundan çok mutluyuz" dedi.
Putin, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'a yaptığı son ziyarette sıcak karşılamasını hatırlattı. Rus lider meslektaşına yaptığı açıklamada, "Onun desteği sayesinde birçok proje ilerliyor. Daha fazla desteğiyle ilgileniyoruz. Sizden kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum" dedi.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...