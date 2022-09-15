Rusya, İran'ın ŞİÖ'ye katılımından memnun

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:42

Rus lider Vladimir Putin, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) oturum arasında görüştü. Putin, Reisi ile görüşmesinde, Rusya'nın İran'ın ŞİÖ'ye katılmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Tass'ın haberine göre, Putin,katılacağını söyledi. Putin, uluslararası birçok konuda Moskova ve Tahran'ın tutumlarının yakın veya örtüştüğünü de sözlerine ekledi. "Bölgeler arası bağlar gelişiyor. Uluslararası arenada aktif olarak işbirliği yapıyoruz ve birçok noktada pozisyonlarımız yakın ya da diplomatların dediği gibi örtüşüyor ve bundan çok mutluyuz" dedi.

Putin, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'a yaptığı son ziyarette sıcak karşılamasını hatırlattı. Rus lider meslektaşına yaptığı açıklamada, "Onun desteği sayesinde birçok proje ilerliyor. Daha fazla desteğiyle ilgileniyoruz. Sizden kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum" dedi.