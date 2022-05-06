Rusya-İsrail geriliminde Hamas, Moskova'yı ziyaret etti
Hamas, Moskova ziyaretinde İsrail'in ihlallerini ve uluslararası meseleleri görüştüklerini bildirdi.
Hamas, 4 Mayıs Çarşamba günü Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki bir heyetin, Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya gittiğini duyurmuştu. Hamas, Rusya ziyaretine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Musa Ebu Merzuk, Rusya'ya gerçekleştirdikleri ziyarette, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail ihlallerini görüştüklerini söyledi.
Ebu Merzuk, "Hamas heyeti, İsrail'in Kudüs'teki saldırıları ve bunun tehlikeli yansımaları ile Batı Şeria ve Gazze'deki ihlalleri görüştü" dedi.
Merzuk, görüşmede her iki her iki tarafın da "uluslararası kararlarda ABD'nin münferit yaklaşımını kabul etmedikleri vurgusu yaptığını" aktararak, "Rus dostlarla ikili iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yaptığımız ziyaret verimli geçti" ifadelerini kullandı.
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