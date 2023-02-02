Rusya, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizi "gerginleştireceği" konusunda uyararak, "Silah sevkiyatı yapan tüm ülkeler, bu silahların Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edeceğimizi anlamalıdır" dedi.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 07:21
Rusya, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda uyardı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardım yapma yönündeki planlarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda ülkeleri coğrafi prensibe göre ayırmadıklarını belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"(Ukrayna'ya) Silah sevkiyatı yapan tüm ülkeler, bu silahların Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edeceğimizi anlamalıdır. Pozisyonumuz iyi biliniyor. Ek veya yeni silah tedarik etmeye yönelik herhangi bir girişimin, krizin gerginleşmesine yol açacağı kabul edilmelidir. Herkes bunun farkında olmalıdır."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, "Ukrayna'ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini" ve "İran'ın silah üretimine karşı harekete geçtiklerini" bildirmişti.


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