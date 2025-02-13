Rusya İstanbul Başkonsolosu'ndan 'Suriye' açıklaması

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:39

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:39

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün Şam yönetiminin temsilcisi Ahmet Şara ile ilk temasının ardından konuşan Rus diplomat Buravov, Şam yönetimi ile ilişkileri yeniden tesis etmekten yana olduklarını belirtti.

Sputnik'ten Selin Uludağ'ın haberine göre Buravov, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye ile yeni koşullarda ilişkilerin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Rus tarafı da bu konuda bizzat eylemde olmaya hazır. Rusya, Suriye halkının refahının artırılması için yardımcı olmaya hazır. Sovyetler Birliği döneminden yana Suriye ile ekonomik ilişkilerimiz çok derin. Bu konuda Rusya yine Suriye’ye insani yardım da dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olacağını bildiriyor."

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini de değerlendiren Buravov, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu telefon görüşmesi, ABD ve Rusya arasında daha önce dondurulmuş olan üst düzey temasların yeniden başlatılmasına bir imkan sağladı. Kapsamlı bir görüş alışverişi oldu. Rusya, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen tavrını ortaya koydu. Taraflar, yüz yüze görüşmeler de dahil olmak üzere kişisel görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaştı."

Buravov, Trump'ın, tutuklu Rus ve ABD vatandaşlarının takasları konusunda güvence verdiğinin altını çizdi.

UKRAYNA

Telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin de ele alındığını anlatan Buravov, "Trump, barışçıl yollarla çözüm istedi. Uzun vadeli çözüme, barış görüşmeleriyle varılacağında hemfikiriz. Ülkelerimizin birlikte çalışma zamanı geldi. Artık dünyada güç dengeleri değişti. Artık Ukrayna konusunda Batılı azınlık ile dünya çoğunluğu arasında bir görüş ayrılığı var. Eskisi gibi bir durum artık yok" vurgusu yaptı.