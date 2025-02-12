Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD'li öğretmen Fogel'ı Beyaz Saray'da ağırladı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:25

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:25

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da üç yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Amerikalı öğretmen Marc Fogel'ı dün Beyaz Saray'da ağırladı.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Fogel, özgürlüğünü sağlayan çabalar nedeniyle minnettarlığını dile getirdi. Fogel,"Şu anda kendimi dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyorum. Bilmenizi isterim ki bu olayda ben bir kahraman değilim. Başkan Trump bir kahraman. Beni eve götürmek için onuruma yasa çıkaran Senatörler ve Temsilciler kahramanlardır. Hepsinin yaptıklarına hayranlık duyuyorum" dedi.

Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde, uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

TRUMP'TAN DEĞERLENDİRMELER

Oval Ofis'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Rusya'nın tutukladığı ABD vatandaşı Fogel'in serbest bırakılmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinde önemli bir unsur olabileceğine işaret ederek, "Bu akşam bu savaşın son bulması için çok önemli bir akşam" dedi.

Trump, "Bir buçuk milyon asker ve genç öldürüldü. Orada yaşananlar çok korkunç. Bu adım Ukrayna'daki savaşın bitmesinde çok büyük bir rol oynayabilir" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Fogel'in salıverilmesinden dolayı takdir eden Trump, bu adımın Putin'e olan bakış açısını değiştirip değiştirmediği sorusuna ise yanıt vermedi. Rusya'da tutuklu bir kişinin daha serbest bırakılabileceği sinyalini veren Trump, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

FOGEL: BEN BİR KAHRAMAN DEĞİLİM

Serbest kalmasının ardından memnuniyetini dile getiren Fogel ise "Kendimi şu an dünyanın en şanslı adamı sayıyorum" ifadesini kullandı.

Fogel, "Ben bir kahraman değilim, beni özgürlüğe kavuşturma yolunda çaba gösterenler kahraman. Başkan Donald Trump bir kahraman. Bu başarı karşısında çok şaşkınım" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray, dün, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.