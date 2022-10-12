Rusya: Kırım Köprüsü patlamasının ardında Ukrayna var

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:55

Rusya Ulusal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün olduğunu öne sürdü.

Sputnik'in haberine göre, FSB Kırım Köprüsü patlaması hakkında, "Saldırının arkasında, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü 'Başkanı Kirill Budanov, çalışanları ve ajanları var” açıklaması yaptı.

FSB, "Suçun hazırlanmasına katılan beş Rusya vatandaşı ile bir Ukrayna, bir Ermenistan vatandaşı olmak üzere üç kişi gözaltına alındı" ifadesinde bulundu.

FSB, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve "yabancılar da dahil olmak üzere tüm organizatörlerin ve suç ortaklarının Rus yasalarına göre sorumlu tutulacağını" da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna özel servislerinin Kırım Köprüsü'ndeki patlamaya izin verdiğini ve gerçekleştirdiğini ve bunun Rusya'nın kritik altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör eylemi olduğunu vurgulamıştı.