Rusya, 'kitlesel misilleme' tehdidinde bulundu... Ukrayna’nın Moskova’yı vuran yeni saldırı dalgası ne anlama geliyor?

Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik şimdiye kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirmesinin ardından Rusya, Ukrayna’ya karşı daha sık ve daha kapsamlı saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu.

Perşembe günü başlayan Cuma günü devam eden ve yaklaşık 200 insansız hava aracının kullanıldığı bildirilen saldırıda, Moskova’nın güneydoğusundaki Gazprom Neft’e ait büyük petrol rafinerisi hedef alınırken, kentte dört havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu ve en az 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

RUSYA’DAN MİSİLLEME MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazan’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce duyurduğu misilleme planlarına atıfta bulunarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin muharebe kapasitesini etkileyen hedeflere yönelik 'düzenli ve büyük çaplı grup saldırılarının' başlatılacağını söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Ukrayna’nın 'büyük ölçekli' saldırısının büyük ölçüde engellendiğini, ancak bazı İHA’ların petrol rafinerisi bölgesine ulaştığını açıkladı. Saldırının ardından rafineriden yükselen yoğun siyah duman görüntülendi.

ENERJİ ALTYAPISI YENİDEN HEDEFTE

Ukrayna, savaş boyunca Rusya’nın petrol rafinerileri, yakıt depoları ve enerji altyapısını düzenli olarak hedef aldı. Kiev yönetimi, bu stratejiyle Moskova’nın enerji gelirlerini azaltmayı ve savaşın ekonomik maliyetini artırmayı amaçlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova’ya yönelik son saldırının Rusya’nın hafta başında Kiev’e düzenlediği saldırılara karşılık olduğunu savundu. Zelenski, saldırıların “Rus savaş makinesini destekleyen tesislere karşı yürütülen operasyonların bir sonucu” olduğunu belirterek, Moskova’nın savaşı diplomatik yollarla sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

BİR YIL ÖNCEKİ DÖNÜM NOKTASI

Son saldırı, Ukrayna’nın savaş boyunca gerçekleştirdiği en dikkat çekici operasyonlardan biri olan ve 'Örümcek Ağı Operasyonu' olarak bilinen saldırının yaklaşık bir yıl sonrasında geldi.

1 Haziran 2025’te Ukrayna istihbaratı, parçalar halinde Rusya’ya sokulduğu ve ülke içinde monte edildiği öne sürülen 100’den fazla FPV tipi insansız hava aracını aynı anda devreye sokmuştu.

Rusya’daki beş stratejik hava üssünü hedef alan operasyon kapsamında Tu-95 ve Tu-22M tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hava aracının hasar gördüğü veya imha edildiği bildirilmişti.

Analistler, söz konusu operasyonun yalnızca askeri kayıplara yol açmadığını, aynı zamanda Rusya’nın ülke içlerindeki stratejik tesislerinin Ukrayna saldırılarından güvende olduğu yönündeki algıyı da sarstığını değerlendiriyor.

SAVAŞ RUSYA İÇLERİNE TAŞINDI

Savaşın ilk yıllarında Kremlin, çatışmaların Rus vatandaşlarının günlük yaşamından uzak gerçekleştiği yönündeki söylemini büyük ölçüde koruyabilmişti. Ancak son bir yılda Ukrayna’nın uzun menzilli İHA kapasitesindeki artışla birlikte Moskova ve diğer büyük Rus kentleri de düzenli olarak saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalmaya başladı.

Yetkililer son dönemde havaalanlarını geçici olarak kapatmak, mobil internet erişimini sınırlandırmak ve güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldı. Bu durum özellikle mayıs ayında düzenlenen Zafer Günü kutlamaları öncesinde alınan olağanüstü tedbirlerle daha görünür hale geldi.

SİHA SAVAŞINDA YENİ DÖNEM

ABD merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), Moskova ve St. Petersburg gibi ağır korunan şehirleri hedef alan Ukrayna saldırılarının sıklık ve kapsam bakımından artmasının, Rus hava savunmasındaki zafiyetleri ve savaşın iç maliyetlerinin giderek daha görünür hale geldiğini gösterdiğini belirtti.

Uzmanlara göre son saldırılar, Rusya ile Ukrayna arasında hızla büyüyen insansız hava aracı yarışının yeni aşamasını temsil ediyor. Bir yıl önce istisnai kabul edilen operasyonlar artık daha sık görülürken, her iki taraf da yüzlerce İHA’nın aynı anda kullanıldığı geniş çaplı saldırılar gerçekleştirebilecek üretim ve operasyon kapasitesine ulaşmış durumda.

DİPLOMASİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Sahadaki çatışmalar sürerken Ukrayna yönetimi, savaşı sona erdirecek bir anlaşma için ABD ve Avrupa’dan destek aramayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump da hafta başında yaptığı açıklamada hem Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirterek, savaşın sona erdirilmesi için tarafların bir anlaşmaya varması gerektiğini söyledi.