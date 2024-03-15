Rusya liman kenti Odesa'yı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı...

Rus ordusunun Ukrayna’nın Odesa kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:05
Rusya liman kenti Odesa'yı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı...
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Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırıları sürdürüyor. Rus ordusu yerel saatle 11.00’de Ukrayna’nın Odessa kentine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin 7 personeli dahil 46 kişinin de yaralandığını aktardı.

Konutlarda, ticari yapılarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.


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