Rusya: NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara "doğrudan müdahalesinin büyük tehlike" olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:24
Rusya: NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlanması için bu ülkede imza toplanması ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunun son derece kışkırtıcı bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Kiev yönetimi oldukça öngörülemez. NATO ülkelerinin sahada çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike" dedi.

Peskov, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU), yabancı istihbaratın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik suikast hazırladığı yönündeki açıklamalarına ilişkin ise "SBU'dan gelen bilgilerin doğru olduğu pek söylenemez" diye konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da Kuzey Kore'ye ait füzeler kullandığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

'PUTİN-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ GEREKLİ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bugün başkent Moskova'da bir araya geleceğine dikkati çeken Peskov, bunun her iki ülke için gerekli ve beklenen bir görüşme olduğunu belirtti.

Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliğindeki (AEB) üyeliğini durdurma ihtimaliyle ilgili soruya "AEB'deki entegrasyon süreci başarılı, üyelerin gelişimini sağlıyor" karşılığını verdi.


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