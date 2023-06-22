Rusya, NATO'ya doğrudan çatışma uyarısında bulundu

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:06

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:06

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki savaşa "giderek daha fazla müdahil olmaya yönelik agresif politikalarının nükleer güçler arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Maria Zaharova, "En büyük tehlike, ABD ve NATO'nun Ukrayna çatışmasında Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya yönelik saldırgan politikalarıyla kendi kendilerini kışkırtmaya devam etmeleri ve askeri çatışmanın daha da derinlerine çekilmeleridir" dedi.

"Pervasız olarak nitelendirdiğimiz böyle bir politikanın nükleer güçler arasında doğrudan silahlı bir çatışmaya yol açabileceği açıktır" diyen Zaharova, "Bu bağlamda ortaya çıkan stratejik risklerin özünü ve en kötü senaryoya göre olayların daha da gelişmesinin potansiyel felaket niteliğini bir kez daha açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum" diye ekledi.

Zakharova, Rusya'nın durumun ciddiyetinin tamamen farkında olduğunu ve "sistematik olarak Batılı ülkelere ayıltıcı sinyaller gönderdiğini" belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak sorun şu ki Batı, Rusya karşıtı histeriye ve ülkemize karşı topyekûn bir hibrid savaşa kafayı takmış durumda. Konumumuzu yeterince algılama konusunda hiçbir isteklilik göstermiyor."

"Durumun daha da kötüleşmesinin tüm sorumluluğunun Batı ülkelerine ait" olacağını kaydeden Zaharova, "Kendi payımıza, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını savunmaya kararlı olduğunu ve Batı'nın bundan şüphe duymasını tavsiye etmeyeceğimizi bir kez daha yineleyebiliriz" dedi.