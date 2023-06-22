Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'dan Ukrayna'da barış vurgusu

Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 08:01

İtalya ve Vatikan'a resmi ziyaret için Roma'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, bugün ilk olarak Quirinale Sarayı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Mattarella, Lula da Silva'nın ziyareti için "Brezilya ile İtalya arasındaki yakınlığı ve dostluğu ve işbirliğimizi her açıdan artırma isteğini bir kez daha teyit etmek için bir fırsattır" ifadesini kullandı.

Brezilyalı lider, bu görüşmesine dair Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile iki kardeş ülke arasındaki yakın ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasını görüştük. Üniversitelerimizi birbirine yakınlaştırmak ve ülkelerimiz arasındaki ticari alışverişi genişletmek için çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Luiz Inacio Lula da Silva ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. Bu görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

UKRAYNA

Brezilya Devlet Başkanı, gün içinde Roma'ya komşu şehir devleti Vatikan’a geçerek burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü.

Vatikan'dan bu görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Papa ve Lula da Silva'nın Vatikan ile Brezilya arasındaki iyi ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri, ayrıca bölgedeki sosyal politik durumu, barış ve uzlaşmanın teşvik edilmesini, yoksulluk ile eşitsizlikle mücadeleyi ve yerli halklara saygı gibi konuları ele aldıkları belirtildi.

Bu arada, Lula da Silva, ziyareti dolayısıyla İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte de Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Her iki ülke de askeri açıdan kazanabileceğine inanıyor. Ben buna katılmıyorum. Barıştan bahseden çok az insan var. Benim ıstırabım, dünyada bu kadar çok aç insan varken savaşla uğraşıyor olmamızdır. Rusya ve Ukrayna’nın barışa giden ortak bir yol bulması elzemdir" yorumunu yaptı.