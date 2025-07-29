Rusya’nın ulusal havayolu şirketi siber saldırıyla felç edildi

Ukrayna ile bağlantılı olduğu öne sürülen Silent Crow ve Cyber Partisans isimli hacker grupları, Aeroflot’a yönelik siber saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, grupların yaklaşık bir yıldır Aeroflot’un sistemlerinde gizlice bulunduğu ve şimdi büyük bir operasyonla şirketin tüm iç altyapısını "tamamen devre dışı bıraktıkları" belirtildi.

“Ukrayna’ya zafer, Belarus’a özgürlük!” ifadeleriyle yayımlanan mesajda saldırının siyasi gerekçelere dayandığı açıkça dile getirildi.

Silent Crow’un açıklamasına göre, saldırı kapsamında hem fiziksel hem sanal olmak üzere yaklaşık 7 bin sunucu yok edildi. Ele geçirilen veriler arasında uçuş kayıtları, çalışanlara ait kişisel bilgisayar verileri ve dinleme sunucularından kopyalanan hassas bilgiler yer alıyor.

Grup, “Bu verilerin çoğu geri döndürülemez biçimde yok edildi. Sistemlerin tekrar ayağa kaldırılması onlarca milyon dolara mal olabilir” diyerek saldırının büyüklüğüne dikkat çekti.

Kremlin, nadir görülen bir açıklamayla olayla ilgili endişelerini dile getirerek, siber saldırıya ilişkin raporları “kaygı verici” olarak değerlendirdi ve detaylı bilgi beklediklerini duyurdu.

Aeroflot ise saldırıyı doğrudan doğrulamaktan kaçındı. Şirketten yapılan açıklamada, uçuşlarda aksama yaşandığı, teknik ekiplerin sistemleri normale döndürmek için çalıştığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Aeroflot, Telegram hesabından yaptığı duyuruda, Rusya içindeki pek çok noktaya ve Minsk (Belarus) ile Erivan’a yapılması planlanan en az 40 uçuşun iptal edildiğini bildirdi. Saldırının etkisinin ülke genelindeki hava trafiğinde kaosa neden olduğu ifade ediliyor.

2024 yılında 55,3 milyon yolcuya hizmet veren Aeroflot, dünyanın en büyük 20 havayolu şirketi arasında yer alıyor.

Saldırı, Rus turistlerin Avrupa’ya ilgisinin yeniden arttığı bir dönemde geldi. Son bir yılda, İtalya ve Fransa’daki otel konaklamalarında Rus turist sayısı %19’un üzerinde artış gösterdi. Ukraynalı diplomatlar bu durumu “rahatsız edici ve güvenlik riski” olarak nitelendirdi.

Silent Crow, Aralık 2024’te de Rusya’nın taşınmaz ve arazi kayıtlarını yöneten Rosreestr sistemini hacklediğini duyurmuştu. Hackerlar, veritabanından elde ettikleri isim, tarih, telefon numarası ve e-posta bilgilerini yayımlamıştı. Rosreestr saldırıyı reddetmiş, ancak bağımsız gazeteciler veri sızıntısını doğrulamıştı.

Bu grupların Ukrayna hükümetiyle doğrudan bağlantısı resmi olarak kanıtlanmasa da, saldırı zamanlamaları ve hedefleri, siber savaşın Ukrayna-Rusya cephesinde de sürdüğünü gösteriyor.