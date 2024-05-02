Rusya, Odessa’yı vurdu: Yaralılar var!

Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Odessa kentini füzeyle vurdu. Saldırıda bir posta deposunda yangın çıktığı, 14 kişinin de yaralandığını duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:04
Rusya, Odessa’yı vurdu: Yaralılar var!
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Odessa'ya yapılan bir Rus füze saldırısı, posta depoları da dahil olmak üzere sivil altyapıya zarar verdi. Bölgede büyük çaplı bir yangın çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 14 kişi yaralandı, bir kişi hastaneye kaldırıldı. Diğerleri olay yerinde tedavi edildi” denildi.

Acil servisten paylaşılan görüntüde, ekiplerin yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

ZELENSKA: ODESSA HER GÜN BOMBARDIMAN ALTINDA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Odessa’nın her gün bombardıman altında olduğunu belirterek, “Odessa her gün Rus bombardımanı altında. Şehrin daha fazla korunmaya ihtiyacı var. Yaralıların acısını paylaşıyor ve acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ve umuyorum ki şehirlerimiz Rus teröründen daha güçlüdür” dedi.

 


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