Rusya: Petrol ambargosuna hazırlanıyoruz, kaynaklarımızı doğuya yönlendireceğiz

12 Ekim 2022 Çarşamba, 21:42

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerji kaynaklarına uygulayacağı ambargoya hazırlık yaptıklarını ve tüm kaynakları doğuya yönlendirerek ihracat potansiyelini koruyacaklarını belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Enerji Haftası kapsamında basın mensuplarına konuşan Novak, "Bugün enerji sektörümüz istikrarlı. Evet, kritik altyapı tesislerinde (Kuzey Akım) sabotaj nedeniyle doğal gazda sorun yaşanıyor. Petrolde aralıktan itibaren, petrol ürünlerinde de Şubat 2033’ten itibaren olacak duruma hazırlık yapıyoruz. Bunun için kaynaklarımızı doğuya yönlendirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin dünyadaki ana enerji ortaklarından biri olmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi.

Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz taşıyan "Drujba" boru hattındaki sızıntıyla ilgili soruyu cevaplayan Novak, "Anladığım kadarıyla orada bir teknik arıza oldu, ama galiba artık onarıldı" diye konuştu.

Novak, arızanın sabotaj sonucu meydana gelme ihtimaliyle ilgili soru üzerine, "Uzmanların bu olaya bakması, incelemesi ve raporlarını vermesi lazım" yanıtını verdi.