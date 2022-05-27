Rusya, pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor

Rusya'da Tarım Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren pirinç ihracatını geçici olarak yasaklamayı değerlendiriyor.

AA
27 Mayıs 2022 Cuma, 17:52
Rusya, pirinç ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor
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Rusya Tarım Bakanlığı'nın hükümete sunduğu taslağa göre, pirinç ihracatının 1 Temmuz’dan itibaren 31 Aralık’a kadar durdurulması teklif edildi.

Rus hükümeti, iç piyasada istikrarı korumak daha önce de ayçiçeği yağı ihracatına kota getirmiş, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda tahıl ve buğday gibi ürünlerde yaşanan kıtlığın çözümü için Rusya’ya yönelik ihracat yasaklarının kaldırılması gerektiğini söylemişti.

 


Rusya buğday ihracat

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