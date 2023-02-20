Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerini suçlamak amaçlı provokasyon için Avrupa'dan Ukrayna'ya radyoaktif madde içeren konteynerlerin getirildiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukraynalı yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun on birinci acil özel oturumu öncesinde bölgede yerel kirlilik sahnelemek istediklerine dikkat çekilen açıklamada, “Provokasyonun amacı, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini Ukrayna'daki radyasyon açısından tehlikeli tesislere ayrım gözetmeden saldırı düzenleyerek radyoaktif maddelerin sızmasına ve bölgenin kirlenmesine yol açtığı iddiasıyla suçlamak” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu planların hayata geçirilmesi için bir Avrupa ülkesinden Ukrayna’ya radyoaktif madde içeren birkaç konteyner getirildiği belirtilen açıklamada, bu maddelerin Kiev tarafından kontrol edilen radyasyon açısından tehlikeli tesislerden birinde, bölgede lokal kirlenme sahnelemek için kullanılacağı kaydedildi.