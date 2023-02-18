İngiltere Başbakanı Sunak, Rusya'nın tüm dünyaya "hesap vermesi" gerektiğini söyledi

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 17:41

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 17:41

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya'da düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünya'da Birleşik Krallık" başlıklı oturumunda konuştu.

İngiltere'nin özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve Avrupa'nın güvenliğini öncelediğini kaydeden Sunak, Rusya-Ukrayna savaşına verilen tepkinin bunun bir göstergesi olduğunu aktardı.

Ülkesinin, Ukrayna'ya tank gönderen ilk ülke olduğuna dikkati çeken Sunak, Ukraynalı askerlere verilen eğitimlerin yanında 2,3 milyar sterlinlik (52,1 milyar TL) yardım yapıldığına da değinerek, "Bu yıl bu miktarı tekrar yakalayacağız ya da geçeceğiz. Tüm müttefikler benzeri yardımları yapıyor ve toplu halde gösterdiğimiz çabalar etkisini gösteriyor. Ancak her geçen gün Rusya daha fazla acıya sebep oluyor. Bunu değiştirmenin tek yolu Ukrayna'nın kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Sunak, Ukrayna'nın savaşı kazanması için askeri stratejiye, masada kazanması için ise siyasi stratejiye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Ukrayna'nın savaşı kazanması için daha fazla topa, zırhlı araca ve hava savunma sistemine ihtiyacı var. Şimdi askeri yardımlarımızı iki katına çıkarmanın tam zamanı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu savaşı başlattığında kararlılığımızın sarsılacağını düşündü. Ancak biz ona yanıldığını gösterdik ve yanıldığını göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"TÜM DÜNYA'YA HESAP VERMELİ"

Gelecek aylarda 2022'de yapılandan daha fazla askeri yardım yapılacağını ifade eden Sunak, hava savunması için İngiltere'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar vereceğinin altını çizdi.

Tüm müttefiklerin Ukrayna'ya daha gelişmiş bir hava kuvvetleri için destek verdiğini anlatan Sunak, "Masada kazanmak için ise ortak güvenliğimizin bağlı olduğu uluslararası düzeni yeniden kurmaya ihtiyacımız var. Bu da uluslararası hukuku desteklemek demek. Rusya tüm dünyaya hesap vermeli. Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla Rusya'nın Buça, İrpin, Mariupol ve başka yerlerde işlediği savaş suçlarının hesabını adalet önünde verdiğini herkes görmeli" diye konuştu.

Sunak, Rusya'nın gerçekleştirdiği yıkımın da hesabını vermesi gerektiğini belirterek, Londra'da haziranda gerçekleştirilecek Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik konferansta Rusya'nın bu yeniden yapılanma için ödeme yapmasının nasıl sağlanacağının masaya yatırılacağını kaydetti.

"UKRAYNA NATO ÜYESİ OLACAKTIR"

Soğuk Savaş sonrası yapılan anlaşmaların, Ukrayna'yı korumakta başarısız olduğunu söyleyen Sunak, daha uzun süreli güvenlik için yeni bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Rusya'nın insan hakları ihlalleri, nükleer tehditleri ve farklı ülkelere yönelik tehditlerine de değinen Sunak, "Rusya, NATO şemsiyesi dışında kalan ülkelere karşı ihlal üzerine ihlal gerçekleştiriyor. Uluslararası kamuoyunun tepkisi ise yeterince güçlü değil. (NATO Genel Sekreteri) Jens Stoltenberg'in söylediği gibi Ukrayna NATO üyesi olacaktır. O zamana kadar Ukrayna'nın daha uzun süreli güvenliğini desteklememiz lazım" dedi.

Sunak, bir sonraki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya verilecek desteğin masaya yatırılacağını söyleyerek, "Hedefimiz, yeni bir planla Ukrayna'yı Rusya'nın saldırganlığından korumak" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bir ülkeye değil her ülkeye yönelik bir saldırı olduğunu belirten Sunak, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski'nin geçen hafta İngiltere parlamentosunda söylediği gibi kendi zamanımızın en önemli zaferine doğru ilerliyoruz. Bu zafer doğrudan savaş fikrine karşı kazanılmış bir zafer olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Toplantının soru cevap kısmında Ukrayna'ya savaş öncesinde verilen güvenlik garantilerinin yerine getirilmediğini belirterek, "Ukrayna'ya savaşı hemen kazanacak araçları vermeliyiz. Şu an yaptığımız da budur. Ancak gelecekte Ukrayna'yı nasıl koruyacağımızı da düşünmemiz gerekiyor. Bunu da müttefiklerimizle konuşmamız gerek" dedi.

Ukrayna'nın kendini koruması kadar karşı saldırıya geçerek kaybettiği topraklarını almasının da destekleneceğini ifade eden Sunak, İstanbul Tahıl Anlaşması'na da değinerek, "BM aracılığıyla uluslararası işbirliğinin güzel bir göstergesi oldu. Türkiye, Karadeniz tahıl koridorunun başarılı şekilde işlemesinde önemli bir rol oynuyor. Mart ayında anlaşmanın yenilenmesi gerekiyor. Toplu halde çabalarımızı bu anlaşmanın yenilenmesi için göstermeli ve tahıla ihtiyacı olan ülkelere akmasını sağlamaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Sunak, Ukrayna'nın kazanmasını isteyenler için yardım yapmanın tam zamanı olduğuna da işaret ederek, "Savaş uçakları konusuna gelirsek, ülkemizde Ukraynalı pilotları NATO standartlarında uçaklar ve NATO taktikleriyle eğitiyoruz. Bu, Ukrayna'nın güvenliğine uzun süre hizmet edecektir. Uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda bazı zorluklar bulunuyor. Ancak Ukrayna'ya uçak vermek isteyen ülkelere Birleşik Krallık olarak mutlulukla yardım ederiz" şeklinde konuştu.