Rusya tarafından ele geçirildiği duyurulan Mariupol neden önemli?

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:10

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'un kontrol altına alındığını duyurdu. Şoygu, açıklamasında, "Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti Milisleri Mariupol'u özgürleştirdi, Ukrayna güçlerinden yaklaşık 2 bin kişi Azovstal'a sığındı’’ ifadelerine yer verdi.

MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ?

2014'te Donbas'ta başlayan Rus ayrılıkçı grupların isyan girişimi sonrası Ukraynalı aşırı-sağcı 'Azak Taburu' Mariupol'da konuşlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Mariupol'da tam kontrol sağladığını duyurdu. Mariupol, Mart ayının başından bu yana Rus kuvvetlerinin kuşatması altındaydı.

Rusya'nın Mariupol'u ele geçirmesiyle birlikte;

— Luhansk'tan, Donetsk ve Kırım'a kadar kesintisiz bir kara koridoru oluştu. Böylece Ukrayna'nın, Azak Denizi ile bağlantısı tamamen koptu.

— Rusya, Donbas'ta desteklediği ayrılıkçı gruplar ile Kırım'daki askeri birliklerini birleştirerek bir nevi 'askeri tampon' oluşturdu.

— Rusya açısından, Donbas ve Kırım arasındaki deniz taşımacılığı süresi kısaldı.

— Ukrayna'nın can damarlarından biri olarak kabul edilen, başta savunma sanayii olmak üzere birçok iş kolu için hammadde üreten demir ve çelik üretim tesislerinin denetimi Rusya'nın kontrolüne geçti.

— Rusya, Mariupol'u ele geçirmesiyle sadece coğrafi anlamda değil ekonomik olarak da Azak Denizi ve Kerç Boğazı üzerinde üstünlük kurdu Ayrıca, Azak Denizi tamamen 'Rus Denizi' haline geldi.