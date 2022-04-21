Paşinyan’dan Rusya’ya ziyaret
Rusya’nın Ukrayna’da sıkıştığı bugünlerde, Moskova’nın bir diğer cephedeki konumunu güçlendirecek bir ziyaret gerçekleşti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gün ve dün, Rusya’daydı.
Rusya yönetiminin “özel önem verdiği” bu ziyarette, “Rusya’nın inisiyatifiyle başlayan Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasının devam etmesi gerektiği” konusunda anlaşıldı. Paşinyan’ın ziyaretinin resmi nedeni, Rusya ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıldönümü olmasıydı. Ancak ziyaret, Kafkasya’da gerginliklerin yaşandığı, Paşinyan’ın ülke içinde zor durumda kaldığı, Rusya’nın ise Ukrayna’da ve Batı karşısında zor durumda kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından yapılan basın açıklamasında, Rusya’nın Ermenistan’da çeşitli alanlarda yatırım yapacağından, Rusya’nın öncülüğündeki Rusya-Ermenistan-Azerbaycan üçlü müzakerelerinin devam etmesi gerektiğinden, Kafkasya’da Rusya, İran, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan oluşan “3+3” diyaloğunun geliştirilmesi gerektiğinden bahsedildi. Rusya’nın girişimiyle gerçekleşen Türk-Ermeni yakınlaşmasının sürmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmada “dinler arası diyaloğa” dikkat çekilerek Rus Ortodoks Patriği, Ermeni Katogikos’u ve Azerbaycan Müslümanları Başmüftüsü arasındaki diyaloğun sürmesi gerektiği dile getirildi.
ORTAK KINAMA
Sonuç bildirgesinde Rusya’nın tezlerine olan destek de dikkatlerden kaçmadı. Rusya’nın Batı dünyasının yaptırımları karşısında sıkıştığı şartlarda bu ortak bildiride “tek taraflı yaptırımlar” eleştirildi. Ayrıca Doğu Avrupa’da Polonya, Ukrayna, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Rusya karşıtı ülkelerin Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’yı faşizmden kurtaran ülke olduğunu inkâr eden açıklamalarına karşılık verildi. Rusya ve Ermenistan, “tarihi yeniden yazmaya yönelik” bu tür girişimleri kınadılar.
İktidara Batı yanlılarının katıldığı bir “renkli devrim”le gelen ve 44 günlük 3. Karabağ Savaşı’nda çaresiz kalıncaya kadar Rusya’ya mesafeli tutumuyla bilinen Paşinyan, şimdi Türkiye ve Azerbaycan’la yakınlaşmayı savunan demeçler veren ve eski Sovyet ülkelerinin liderleri içinde Rusya’ya en fazla destek sunan bir lider haline geldi. Ancak Ermenistan’da ona yönelik giderek şiddetlenen protestolar, onun bu politikalarına ne kadar imkân verecek bu ayrı bir bilmece.
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