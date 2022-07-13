Rusya'da akıl almaz olay: Burnunu yaptırmak için 5 günlük bebeğini sattı!

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:46

Rusya'nın güneyinde yer alan Dağıstan bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 33 yaşındaki bir kadın yeni doğan 5 günlük bebeğini satmaktan suçlu bulunarak tutuklandı.

25 Nisan'da doğum yapan kadın bebeğinin dünyaya gelmesinden sadece 5 gün sonra onu satın alması için bir çift ayarladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bebeğine yaklaşık 2 bin 900 sterlin fiyat biçen anne hastanede bu paranın yüzde 10'unu depozito alarak bebeğini çocukları olmayan çifte teslim etti, anne daha sonra 30 Nisan tarihinde notere giderek annelik haklarından feragat etti ve paranın kalanını da aldı.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Ancak satılan bebeğin sağlık durumu iyi değildi ve hastanede tedavi görmesi gerekiyordu. Bebeği satın alan çift hastaneye gittiğinde yetkililer onlardan doğum belgesini istedi.

Çift tekrardan anneye gidip doğum belgesini istediğinde kadın onlardan 100.000 ruble (yaklaşık 1440 Sterlin) daha istedi. Çift istenen parayı ödeyemeden polis tarafından yakalandı ve 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

BEBEĞİNİ BURUN AMELİYATI İÇİN SATMIŞ

Bebeği satın alan kadın yaptığı açıklamada, "Biyolojik annesi bebeğe bakacak durumu olmadığı için onu hastanede bırakmak istedi ben de onu aldım. Bana bir işi, yaşayacak yeri olmadığını ve burun ameliyatı olmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Bebeğini satmak isteyen kadınla bir komşuları aracılığı tanıştığını söyleyen kadın, "Çocuğunu öylece bırakmak istemedi, onu bir aileye vermek istedi" dedi.

CEZA DAVASI AÇILDI

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 127.1 maddesinin 2. bölümünün 'h' paragrafı uyarınca suç işlediği belirlenen kadın için ceza davası açıldı.